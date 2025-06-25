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Грузовик влетел в иномарку, опрокинулся и вспыхнул на трассе М-12 в Подмосковье

Грузовик влетел во внедорожник на трассе М-12 в Ногинске. В результате столкновения фура перевернулась и загорелась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 19:15 на 62 км автодороги в сторону Москвы. Грузовик протаранил иномарку, которая остановилась из-за неисправности. После этого большегруз опрокинулся и вспыхнул.

В Сети появились кадры с места ДТП. На них видно, что фура полностью объята пламенем. Внедорожник, стоящий поодаль, сильно разбит.

Никто из участников аварии за помощью медиков не обращался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Водителей просят выбирать пути объезда, так как ДТП сильно усложнило дорожную ситуацию.