Грузовик столкнулся с 16 машинами на Северо-Восточной хорде в Москве
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На столичной Северо-Восточной хорде грузовой автомобиль MAN устроил столкновение с 16 автомобилями, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Массовая авария произошла в районе дома 11 по улице Дмитриевского.
В результате ДТП никто не пострадал, только автомобили получили повреждения.
На месте столкновения работают сотрудники ГАИ. Они оформляют аварию и регулируют движение транспорта в районе происшествия.
Сейчас транспортные средства могут двигаться по одной полосе из трех. Поэтому водителей просят выбирать маршруты объезда.