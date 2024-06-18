Грузовик столкнулся с 16 машинами на Северо-Восточной хорде в Москве

На столичной Северо-Восточной хорде грузовой автомобиль MAN устроил столкновение с 16 автомобилями, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Массовая авария произошла в районе дома 11 по улице Дмитриевского.

В результате ДТП никто не пострадал, только автомобили получили повреждения.

На месте столкновения работают сотрудники ГАИ. Они оформляют аварию и регулируют движение транспорта в районе происшествия.

Сейчас транспортные средства могут двигаться по одной полосе из трех. Поэтому водителей просят выбирать маршруты объезда.