Грузовик «КамАЗ» раздавил 11-летнюю девочку в Воскресенске

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В результате ДТП в Воскресенске погибла 11-летняя девочка

В результате ДТП в Воскресенске погибла несовершеннолетняя. Инцидент произошел возле одного из домов, расположенных на Центральной улице в дер. Чемодурово, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

По предварительным данным, 11-летняя девочка, двигаясь на велосипеде по краю проезжей части, попала под колеса грузового автомобиля «КамАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП ребенок погиб на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.