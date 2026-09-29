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Гроб с красной табличкой: ужасная находка во время отдыха на реке в ХМАО

Происшествия
0:52

Семья нашла гроб во время отдыха на реке в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), сообщает Ural Mash.

Взрослые с детьми катались на квадроциклах рядом с Пыть-Яхом. Вдруг они заметили в реке странный предмет. Отец решил проверить находку, забрался в воду и наткнулся на гроб.

На опубликованных кадрах видно, как гроб с красной табличкой плавает по реке. При этом на табличке нет никаких данных.

Испуганный мужчина вызвал сотрудников полиции. Тела внутри не оказалось. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как гроб оказался в водоеме.

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