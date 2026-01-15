Грязь и зашивание змей иглой: волонтера обвинили в ужасном обращении с животными

Волонтера из Тулы обвинили в жестоком обращении с животными и вранье

Скандал в зоомире разгорелся в Волгоградской области. Руководитель центра реабилитации диких животных «Птичий остров» Алина Ерина обвинила приехавшего из Тулы волонтера Надежду в жестоком обращении с животными, сообщает V1.RU .

Истоки конфликта находятся в родном городе волонтера. В Туле она обращалась в местный центр помощи птицам. Его руководитель Табрис Янгчен рассказала, что из жалости помогала Надежде и даже предлагала работу, но та отказывалась. В итоге женщину уличили во вранье.

Янгчен с другом попала в квартиру к волонтеру, где увидела бардак, грязь, множество голодных кошек, у которых не было даже воды. В том числе было большое количество змей. Им волонтер скармливала мелких животных, которых брала на передержку.

«Несколько раз она говорила, что у змей какие-то раны, которые приходится зашивать обычной швейной иглой. Я предлагала ей шовный материал, но она отказывалась: говорила, что привыкла», — рассказала Янгчен.

По словам зоозащитницы из Волгограда Ериной, Надежда появилась в городе недавно. Ей помогали, передавали корма, перечисляли средства. Но позже появились трудности. Надежда не показывала Ериной условия содержания животных, а затем обнаружилась переписка, в которой она нелестно отзывается о центре реабилитации.

«Она — нестабильный человек, который занимается собирательством животных в маленькой комнатке общежития, причиняя страдания им и страшные неудобства соседям», — отметила Ерина.

Конфликт накалился, и 8 января Надежда все же передала животных в центр «Птичий остров». Ерина считает, что волонтер испугалась угроз с заявлениями в правоохранительные органы.

