Грибовидное облако: мощный взрыв прогремел на заводе во Внутренней Монголии

сегодня в 14:53

Взрыв произошел недалеко от города Баотоу в Монголии

Жители монгольского города Баотоу в воскресенье услышали мощный взрыв, который произошел на расположенном рядом заводе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CCTV News.

Вскоре после этого люди увидели «грибовидное облако», расплывающееся над предприятием.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информация об обстоятельствах взрыва уточняется.

Сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что на данный момент сведений о погибших нет. Спасены пять пострадавших.

Ранее звук, похожий на взрыв, прогремел около жилого дома в столичном районе Коптево. На месте ЧП были обнаружены разорванные детские игрушки.

