Пахнет порохом: взрыв прогремел в столичном районе Коптево

сегодня в 22:02

SHOT: взрыв прогремел в столичном районе Коптево, на место едут кинологи

Звук, похожий на взрыв, прогремел около жилого дома в столичном районе Коптево, сообщает SHOT .

Как сообщили очевидцы, на месте ЧП обнаружены разорванные детские игрушки. Место происшествия в настоящий момент оцеплено, ждут прибытия кинологов.

Взрыв произошел около 20:30 около дома на бульваре Матроса Железняка — на улице чувствовался запах пороха.

Местные жители вышли на улицу и увидели разорванные в клочья игрушки. Одна из них была цела и вызвала подозрение. Люди сразу вызвали на место оперативные службы.

