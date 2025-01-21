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Грабители в Нижнем Новгороде напали на женщину с металлическим обогревателем

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой злоумышленников, которые избили и ограбили ее. Нападавшие использовали в качестве оружия металлический камин, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Нижегородской области.

Нападение произошло в общежитии на улице 1-я Оранжерейная.

По данным пресс-службы, в комнату к потерпевшей ворвались двое незнакомых мужчин и женщина. Они угрожали ей и наносили удары металлическим камином по разным частям тела. Пострадавшей потребовалась медпомощь.

Злоумышленники украли телефон, телевизор, зонт и очки на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Полиция задержала двоих мужчин 1977 и 1988 годов рождения и женщину 1973 года рождения.