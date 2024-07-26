SHOT: грабитель хотел отрезать нос женщине в столичном парке

В одном из столичных парков грабитель напал на двух женщин, одной из них он попытался отрезать нос, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу около двух часов ночи в сквере 1905 года в Пресненском районе Москвы. Две женщины сидели на лавочке, когда к ним внезапно подошел грабитель. У мужчины в руках был нож.

Грабитель напал с оружием на одну из женщин, удар пришелся ей по носу. Затем он начал требовать деньги. Женщины отдали мужчине всю наличку, и он убежал.

Жертве с отсеченным куском носа потребовалась медицинская помощь. Врачи приняли все необходимые меры, ее жизни ничего не угрожает. Сильных внешних увечий женщине удалось избежать.

Полиция ищет скрывшегося преступника.