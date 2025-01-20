Гоша Куценко дал первый комментарий насчет убитой в его авто женщины

Актер Гоша Куценко впервые прокомментировал ситуацию с найденным в его машине трупом убитой женщины, сообщает SHOT .

Заслуженный артист РФ сейчас находится в Ставропольском крае. О произошедшем в его автомобиле в Москве Куценко узнал во время съемок «в экспедиции».

Актер выразил соболезнования родственникам погибшей.

19 января в машине Куценко, припаркованной на Кутузовском проспекте, был найден труп женщины. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался 30-летний безработный Альберт А. из Казани.

Мужчина поселился в «Запорожце», который актер забыл закрыть. Альберт привел туда женщину, с которой познакомился на Киевском вокзале, а затем зарезал ее.

Ранее стало известно, что следователи хотят допросить Куценко из-за убитой в его машине женщины. Вызвать его на допрос у правоохранителей не получилось, так как артист находится не в Москве.