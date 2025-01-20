Задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной в машине Гоши Куценко

Машина с трупом внутри была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что авто принадлежит Куценко.

Прохожие накануне утром заметили внутри машины тело женщины. Авто было открыто.

На место происшествия прибыли эксперты, которые установили, что женщину, которой на вид от 30 до 35 лет, убили несколько часов назад. На ее теле было много ножевых ранений. В салоне также лежали использованные средства контрацепции. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в убийстве — 30-летний безработный Альберт А. из Казани. Его задержали. Известно, что мужчина ранее был судим. Расследование уголовного дела продолжается.