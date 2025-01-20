SHOT: в машине Гоши Куценко обнаружили изрезанное тело женщины

сегодня в 13:04

Изрезанное тело неизвестной женщины обнаружили в автомобиле в Москве. Оказалось, что машина принадлежит известному актеру Гоше Куценко, сообщает SHOT .

Автомобиль был припаркован недалеко от жилых домов на Кутузовском проспекте.

Тело женщины обнаружили в старом «Запорожце». Автомобиль был открыт. Рядом с трупом правоохранители нашли использованный презерватив. Личность убитой устанавливается.

Поклонники Куценко считают, что артиста подставили. По мнению многих комментаторов, он не мог совершить такое ужасное преступление.

Труп в автомобиле был обнаружен накануне. Предварительно известно, что женщина погибла от действий мужчины 1994 года рождения. По данным следствия, злоумышленник нанес потерпевшей ножевые ранения во время совместного распития алкоголя.