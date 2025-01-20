Гоша Куценко забыл закрыть машину, и туда подкинули труп

Машина Гоши Куценко, в которой нашли труп, была не заперта

В Москве актер Гоша Куценко припарковал свой «Запорожец», забыв закрыть его, из-за чего в машине впоследствии посторонний мужчина спрятал труп убитой им женщины, сообщает SHOT .

Задержанный 30-летний Альберт А. заявил, что убил знакомую, ударив ее ножом не менее 12 раз. У пары возник конфликт на фоне распития спиртного.

Убив подругу, Альберт решил спрятать ее тело в припаркованном возле места трагедии авто, которое оказалось тем самым «Запорожцем» Куценко. Машина была открыта, предполагается, что ее забыл запереть владелец, так как при осмотре авто следов взлома не обнаружено.

Альберт спрятал тело знакомой в авто Куценко и скрылся с места преступления.

Машину Куценко приобрел в 2019 году в память о родном городе Запорожье. Актер регулярно ездил на ней по Москве.