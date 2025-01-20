Убийца встретил жертву, чье тело нашли в авто Куценко, на Киевском вокзале

Убийца женщины, чей труп нашли в машине Гоши Куценко, познакомился со своей жертвой на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии, сообщает SHOT .

По предварительным данным, убитая — женщина без определенного места жительства. Подозреваемый соблазнил ее с помощью двух роз и бутылки воды, которые нашли на месте ЧП.

Убийца пригласил новую подругу в машину. Там они распивали спиртное, а в какой-то момент поссорились. Мужчина зарезал свою спутницу. На месте преступления также нашли использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер, купленный на маркетплейсе.

Предварительно, подозреваемый и раньше приглашал в машину других женщин.

Накануне прохожие нашли изрезанное тело женщины в автомобиле на Кутузовском проспекте в Москве. Машина принадлежит актеру Гоше Куценко, который припарковал ее и забыл закрыть.

В авто поселился Альберт А. из Казани. Он жил там как минимум неделю. Его задержали по подозрению в убийстве женщины.