Mash: убийца женщины жил в машине Гоши Куценко неделю

Посторонний мужчина как минимум неделю жил в «Запорожце» Гоши Куценко в Москве, в котором оставил тело убитой им женщины, сообщает Mash .

Альберт А. из Казани нашел на Кутузовском проспекте припаркованное авто, накрытое тентом, и поселился в нем. Больше ночевать ему было негде. Машина, как оказалось, принадлежит актеру Гоше Куценко, который сам сейчас находится в Ставропольском крае.

Впоследствии Альберт убил свою подругу, с которой вместе распивал спиртное. Тело он спрятал прямо в «Запорожце».

Мертвую изрезанную женщину обнаружили прихожие накануне. Они вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Отмечается, что Альберт ранее был неоднократно судим.

Предполагается, что Куценко забыл закрыть свое авто, так как при осмотре машины следов взлома не обнаружено. Из-за этого в «Запорожец» смог легко пробраться посторонний.