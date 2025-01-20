Следователи хотят допросить Куценко из-за убитой в его машине женщины

Актера Гошу Куценко хотят допросить по делу об убийстве женщины, чей труп нашли в его «Запорожце» в Москве, сообщает Baza .

Заслуженный артист РФ сейчас находится не в столице, потому вызвать его на допрос у правоохранителей не получилось. По предварительным данным, актер будет проходить по делу об убийстве женщины в качестве свидетеля.

19 января в «Запорожце» Куценко, припаркованном на Кутузовском проспекте, нашли тело неизвестной женщины. Само авто было открыто.

Местные жители сообщили, что в машине часто ночевал бездомный. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 30-летний безработный Альберт А. из Казани. Мужчина нашел авто и поселился в нем, так как больше ему негде было ночевать.

Альберт однажды распивал со своей подругой спиртное, а затем ее убил. Он нанес ей не менее 12 ударов ножом, а труп оставил в «Запорожце» Куценко.

Предварительно, актер забыл запереть свой автомобиль, из-за чего в машине на длительное время смог поселиться Альберт.