Госавтоинспекция проверит водителей Балашихи на трезвость

При проведении мероприятий инспекторы ДПС используют метод массовой проверки. Максимальное количество водителей проверят на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени, после чего сотрудники повторят процедуру на другом участке.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.



Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 45000 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении — уголовная ответственность.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.