Горы трупов кошек и собак нашли в приюте зоозащитницы-алкоголички в Подмосковье

Зоозащитница устроила концлагерь для кошек и собак в Подмосковье

В Раменском городском округе Подмосковья волонтеры обнаружили стихийное захоронение и десятки истощенных животных на территории частного приюта. Местная зоозащитница Татьяна Д., собиравшая пожертвования для питомцев, на деле тратила собранные деньги на алкоголь и личные нужды, рассказала волонтер по имени Дарья в беседе с изданием Газета.ru .

По словам девушки, на участке в СНТ «Опушка» (село Ганусово) Татьяна Д. содержала около 250 собак и кошек. Долгое время женщина пользовалась доверием людей, собирая пожертвования и принимая животных на платную передержку. Однако, по словам волонтера, ситуация вышла из-под контроля несколько лет назад.

Зоозащитники считают, что владелица приюта начала злоупотреблять алкоголем, тратя собранные средства на личные нужды. Во время запоев Д. животные оставались без присмотра целыми неделями.

В итоге волонтеры нашли на территории приюта многочисленные останки животных, а также недавно погибших особей. По словам очевидцев, изголодавшиеся собаки Татьяны также вступали в смертельные драки, убивая и поедая более слабых сородичей.

Выжившие животные также находятся в критическом состоянии, многие покрыты рваными ранами и не могут стоять на лапах.

«Дом и другие строения на участке разрушены и непригодны для жизни. Очевидно, что животные уже около года проживали в этих условиях без присмотра», — поделилась подробностями Дарья.

Волонтеры уже подали заявление на «черный приют» в полицию.

