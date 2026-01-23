Горы трупов кошек и собак нашли в приюте зоозащитницы-алкоголички в Подмосковье
В Раменском городском округе Подмосковья волонтеры обнаружили стихийное захоронение и десятки истощенных животных на территории частного приюта. Местная зоозащитница Татьяна Д., собиравшая пожертвования для питомцев, на деле тратила собранные деньги на алкоголь и личные нужды, рассказала волонтер по имени Дарья в беседе с изданием Газета.ru.
По словам девушки, на участке в СНТ «Опушка» (село Ганусово) Татьяна Д. содержала около 250 собак и кошек. Долгое время женщина пользовалась доверием людей, собирая пожертвования и принимая животных на платную передержку. Однако, по словам волонтера, ситуация вышла из-под контроля несколько лет назад.
Зоозащитники считают, что владелица приюта начала злоупотреблять алкоголем, тратя собранные средства на личные нужды. Во время запоев Д. животные оставались без присмотра целыми неделями.
В итоге волонтеры нашли на территории приюта многочисленные останки животных, а также недавно погибших особей. По словам очевидцев, изголодавшиеся собаки Татьяны также вступали в смертельные драки, убивая и поедая более слабых сородичей.
Выжившие животные также находятся в критическом состоянии, многие покрыты рваными ранами и не могут стоять на лапах.
«Дом и другие строения на участке разрушены и непригодны для жизни. Очевидно, что животные уже около года проживали в этих условиях без присмотра», — поделилась подробностями Дарья.
Волонтеры уже подали заявление на «черный приют» в полицию.
