Горят четыре этажа: балконы загорелись в многоэтажке на юге Москвы

Балконы загорелись на четырех этажах в многоэтажке на юге Москвы

На юге Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Судя по кадрам, огонь перекинулся на четыре балкона, которые находятся на последних этажах здания, сообщает «МК: срочные новости».

Пожар произошел в многоэтажке на улице Мусы Джалиля. На видео с места ЧП можно заметить, как с высоты падают части горящих балконов. Изначально огнем были объяты только три этажа, однако пламя успело перекинуться еще на один, самый верхний этаж.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Прочие обстоятельства возгорания выясняются.

Тем временем в центре Москвы вспыхнуло двухэтажное историческое с барами на Покровке. Сведений о пострадавших не приводилось.