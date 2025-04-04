Горит целый склон: у Дмитрова вспыхнула сухая трава около жилых домов

Местные жители также опубликовали кадры с места возгорания. На них можно заметить дым и пожар, растянувшийся на десятки метров. Возгорание произошло около автомобильной дороги, свидетельствует видеоролик.

Недалеко от места пожара располагаются жилые дома. Причины возгорания выясняются.

Информации о наличии пострадавших не поступало.

Тем временем в Новой Москве сошел с рельсов железнодорожный состав. В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое, сообщали СМИ. В Московской железной дороге предварительно заявляли только об одном пострадавшем, ситуация не повлияла на железнодорожное сообщение.