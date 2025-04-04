Горит целый склон: у Дмитрова вспыхнула сухая трава около жилых домов
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В районе подмосковного Дмитрова загорелась сухая трава. По словам очевидцев, огнем объят целый склон, сообщает «Осторожно, Москва».
Местные жители также опубликовали кадры с места возгорания. На них можно заметить дым и пожар, растянувшийся на десятки метров. Возгорание произошло около автомобильной дороги, свидетельствует видеоролик.
Недалеко от места пожара располагаются жилые дома. Причины возгорания выясняются.
Информации о наличии пострадавших не поступало.
Тем временем в Новой Москве сошел с рельсов железнодорожный состав. В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое, сообщали СМИ. В Московской железной дороге предварительно заявляли только об одном пострадавшем, ситуация не повлияла на железнодорожное сообщение.