Гонщик-штурман кричал и материл сотрудников аэропорта, его задержали

В аэропорту Перми Большое Савино задержали гонщика-штурмана Art Rally Михаила Афонькина. Он вел себя неадекватно, кричал и ругался матом на сотрудников гавани, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 12 января. Афонькин жаждал быстрее улететь, но рейс задерживали из-за сильного снегопада в Санкт-Петербурге. Тогда 40-летний мужчина начал вести себя неадекватно.

По предварительным данным, гонщик был в состоянии алкогольного опьянения. Афонькина скрутила полиция и составила на него протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчине грозит штраф в 500 рублей.

Ранее в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, мужчина заявил о наличии у него с собой двух бомб. Борт экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Дебошира задержали.