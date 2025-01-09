Правоохранительные органы задержали пассажира, который заявил о двух взрывных устройствах на борту самолета российской авиакомпании «Победа», сообщает SHOT .

В самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, мужчина заявил о наличии у него с собой двух бомб. Борт экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Также дебошир ударил одну из пассажирок, которая предприняла попытку успокоить буйного мужчину во время полета. Выяснилось, что задержанный был пьян.

В ходе проверки салона воздушного судна взрывчатки не обнаружено. В настоящее время спецслужбы проверяют багажный отсек.