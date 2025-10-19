Голый наркоман устроил поджог на козырьке тубдиспансера в Петербурге
Фото - © Фотобанк Лори
Двое голых мужчин вечером 18 октября устроили пожар в Городском противотуберкулезном диспансере на Звездной улице в Петербурге. Одного из предполагаемых правонарушителей задержали, сообщает «Фонтанка».
Возгорание случилось на козырьке одного из зданий на территории тубдиспансера. Тлела изоляция труб. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.
19 октября выяснилось, что поджог устроил 33-летний мужчина из Никольского в Ленинградской области. Согласно данным правоохранителей, он поджег свою одежду, поскольку находился в состоянии наркотического опьянения. Это произошло на козырьке тубдиспансера.
У поджигателя уже были судимости за кражи, грабеж, угон машины, склонение несовершеннолтених к употреблению наркотических средств. Мужчину привезли в отдел полиции.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.