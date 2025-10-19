сегодня в 13:24

Голый наркоман устроил поджог на козырьке тубдиспансера в Петербурге

Двое голых мужчин вечером 18 октября устроили пожар в Городском противотуберкулезном диспансере на Звездной улице в Петербурге. Одного из предполагаемых правонарушителей задержали, сообщает « Фонтанка ».

Возгорание случилось на козырьке одного из зданий на территории тубдиспансера. Тлела изоляция труб. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.

19 октября выяснилось, что поджог устроил 33-летний мужчина из Никольского в Ленинградской области. Согласно данным правоохранителей, он поджег свою одежду, поскольку находился в состоянии наркотического опьянения. Это произошло на козырьке тубдиспансера.

У поджигателя уже были судимости за кражи, грабеж, угон машины, склонение несовершеннолтених к употреблению наркотических средств. Мужчину привезли в отдел полиции.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.