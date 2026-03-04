Голый мужчина в тапках дефилировал по морозу в Нижневартовске — видео

Голый мужчина, одетый только в тапки, не менее получаса прогуливался по 30-градусному морозу в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом Ura рассказала женщина-очевидец.

Известно, что мужчина вышел из общежития на улице Маршала Жукова. Будучи голым, он дошел до выставки фотографий рядом с Дворцом искусств.

Женщина поделилась, что мужчина разговаривал нечленораздельно. Жительница преследовала его на расстоянии и снимала на видео.

Параллельно с этим, она звонила в скорую. Женщина просила, чтобы мужчину побыстрее госпитализировали. В правоохранительных органах рассказали, что его все же увезли в больницу.

На записи мужчина медленно шел по улице. Он не шатался. Затем остановился рядом с фотовыставкой и взялся руками за половой орган.

