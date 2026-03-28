Голый маньяк-рецидивист напал на россиянку в Индии

На популярном индийском курорте Варкала произошло нападение на российскую туристку. Пострадавшая, 36-летняя москвичка Лера, гуляла по живописной прибрежной тропе, когда к ней приблизился совершенно голый мужчина, сообщает SHOT .

Позже выяснилось, что голым маньяком оказался местный житель по имени Анас, имеющий склонность к сексуальному насилию. Этот человек ранее неоднократно выслеживал привлекательных иностранок в районе пляжа.

По данным источника, увидев россиянку, он, сбросив с себя одежду, попытался сначала склонить ее к контакту, демонстрируя половой орган и делая непристойные предложения. Получив решительный отпор, Анас перешел к активным действиям. Однако физически он оказался довольно слабым, и женщине без труда удалось оттолкнуть нападавшего и убежать к людям.

Спустя несколько часов этот же мужчина повторил попытку, на этот раз проникнув в жилище местной жительницы. Ему удалось начать совершать насильственные действия, однако вскоре он неожиданно потерял сознание. Точная причина этого неизвестна: возможно, виной тому стал сильный эмоциональный всплеск, а возможно — ответный удар со стороны жертвы. Вторая пострадавшая смогла вызвать полицию, которая задержала злоумышленника.

В ходе расследования выяснилось, что Анас уже давно промышляет в данной местности, преследуя как туристок, так и местных девушек. В отношении него заведено около трех десятков уголовных дел, связанных с покушениями на изнасилование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.