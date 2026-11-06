Годы страха и просьб о помощи: в Приморье отец насиловал дочь с 4 до 12 лет

В Приморском крае 13-летняя школьница обратилась к общественникам с просьбой о защите от родного отца. Она пожаловалась на многолетнее насилие, регулярные побои и непрекращающееся преследование всей семьи. Об этом сообщил блогер Шамиль Магеррамов в Telegram-канале « Защита прав женщин и детей ».

По словам несовершеннолетней, попросившей сохранить анонимность из опасений за свою жизнь, жизнь матери и двух младших братьев, домашний террор продолжался на протяжении 12 лет. Девочка утверждает, что с 4 до 12 лет подвергалась насилию со стороны отца. Все эти годы ребенок молчал, поскольку после первой попытки пожаловаться мать не поверила ее словам.

Постоянный страх перед отцом, устраивавшим погромы в квартире в состоянии алкогольного опьянения, парализовал волю. В дальнейшем мужчина открыто угрожал дочери расправой, если та расскажет матери о происходящем, а когда о преступлениях узнали бабушка и братья, тиран запугал и их.

Ранее семья пыталась искать защиту у сотрудников правоохранительных органов в связи с систематическими побоями и угрозами, однако стражи порядка отказались усматривать состав преступления, посоветовав женщине просто оформить развод и не пускать сожителя в жилье.

Осуществить бракоразводный процесс мать троих детей не смогла из-за тяжелого материального положения и отсутствия средств на оплату юридических услуг. В результате издевательства продолжились.

После того как мужчину все же выгнали из квартиры, преследования с его стороны не прекратились. Отец неоднократно караулил школьницу возле учебного учреждения и силой пытался увезти ее к себе, от чего ребенку удавалось спастись лишь бегством.

В нетрезвом виде агрессор систематически терроризирует близких телефонными звонками и блокирует любые попытки дочери выйти на улицу или поддерживать общение со сверстниками. Точкой невозврата стал недавний ночной визит нетрезвого мужчины. Во время вспыхнувшего конфликта он швырнул чайник в голову матери девочки, разбив ей лоб. Затем метнул в стену две кружки, осколки которых поранили школьницу и ее младших братьев.

В настоящее время семья продолжает жить в обстановке постоянного стресса. Девочка признается, что боится повторного обращения в полицию. Она опасается, что обидчик снова избежит наказания и начнет мстить, и просит о содействии ради спасения младших братьев, вынужденных расти в атмосфере страха и жестокости.

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