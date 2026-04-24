Главврач ЦЛД рассказала о состоянии пострадавших в Махачкале медиков

В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на троих врачей. Один из хирургов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Коллега раненых врачей поделилась деталями произошедшего, сообщает «Абзац» .

Нападение произошло вечером 23 апреля. По данным СМИ, мужчина ворвался в кабинет и ранил троих медиков. Хирурга и ортопеда госпитализировали.

Главный врач клиники ЦЛД Айшат Караева рассказала о состоянии пострадавших.

«Умалат — очень хороший, ответственный доктор, который всегда готов помочь пациентам и никогда в жизни не мог бы оскорбить чью-то мать и вообще что-то сказать плохое. Джамиль — тоже прекрасный хирург. Умалат в отделении медицинской терапии, в реанимации находится. В целом операция прошла хорошо, но, так как у него была большая потеря крови, тяжелое состояние. Врачи борются за его жизнь. Джамиль получше», — сообщила она.

По предварительной версии, нападавший решил, что его родственнику не оказали своевременную помощь. По некоторым данным, речь могла идти о тяжелом состоянии или смерти близкого человека. Обстоятельства устанавливает следствие.

На допросе мужчина заявил, что месяц назад его мать обращалась в больницу из-за проблем с почками. По его словам, женщину задели на приеме, а врач отказался проводить операцию. В МВД уточнили, что пациентке требовалась помощь терапевта и показаний к операции не было.

