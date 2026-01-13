Главврач рокового роддома в Новокузнецке отнесся к отстранению «с пониманием»

Главный врач новокузнецкого роддома, где произошла гибель девяти новорожденных, Виталий Херасков заявил, что «с пониманием» отнесся к решению об отстранении его от должности, сообщает RT .

«Ситуация неоднозначная. Делаю, что могу, включился сразу, как только мне стало известно о данной ситуации», — отметил Херасков.

По его словам, наличие вирусной инфекции, которая могла бы стать причиной трагедии, в медицинском учреждении не было выявлено. Каждый случай летального исхода младенца в роддоме тщательно анализируется, подчеркнул главврач.

«Они (дети — ред.) действительно все непростые, с недоношенностью, каждый со своими заболеваниями», — добавил он.

Херасков добавил, что пока продолжает исполнять свои обязанности. Он уточнил, что под пристальным наблюдением медиков в больнице остаются пятеро новорожденных.

В период новогодних праздников в роддоме умерли девять младенцев. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

