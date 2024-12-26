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Главврач Балашихинской больницы задержан по делу о взятках

Силовики задержали депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова. Его подозревают во взяточничестве, сообщает РИА Новости .

В отношении Антипова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следователей, сотрудники больницы на протяжении нескольких лет платили Антипову деньги взамен на его покровительство. Расследование продолжается.

Ранее бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина Копайгородская стали фигурантами нового уголовного дела. По данным МВД, в ноябре 2023 года они получили крупную взятку от сочинского предпринимателя.