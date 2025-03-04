сегодня в 12:19

Главу Завьяловского района Алтайского края Онищенко застрелили на выходе из кафе

Застрелили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

Онищенко убили во время выхода из кафе. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Онищенко занимал должность главы Завьяловского района Алтайского края с октября 2022 года. Его избрали на должность местные депутаты.

Ранее чиновник застрелил друга на охоте в Воронежской области.