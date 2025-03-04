Главу Завьяловского района Алтайского края Онищенко застрелили на выходе из кафе
Застрелили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.
Онищенко убили во время выхода из кафе. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.
Онищенко занимал должность главы Завьяловского района Алтайского края с октября 2022 года. Его избрали на должность местные депутаты.
Ранее чиновник застрелил друга на охоте в Воронежской области.