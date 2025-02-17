Чиновник застрелил друга на охоте в Воронежской области

52-летний первый заместитель главы Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов отправился на охоту вместе со своим 72-летним другом в «Рыжкину балку», где случайно, но смертельно ранил его, сообщает Baza .

Предварительно установлено, что все произошло 15 февраля около 13:00. У Кожанова при себе было гладкоствольное ружье RADIKAL GK-A, и в это время он решил его разрядить. В какой-то момент чиновник случайно нажал на курок и выстрелил другу в паховую область.

Раненого мужчину срочно доставили в больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь и здоровье, но оказались бессильны. Пострадавший скончался.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Следственный комитет организовал проверку.