Главу Западно-Сибирской железной дороги подозревают во взятке в 50 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятке в 50 млн рублей в Новосибирске. Подозреваемым проходит руководитель Западно-Сибирской железной дороги, сообщает «Царьград» .

Уголовное дело возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения составила 50 млн рублей.

В рамках расследования проверяется причастность к преступлению руководителя Западно-Сибирской железной дороги. Ему вменяются действия, связанные с получением крупной суммы.

Следственный комитет России проводит необходимые процессуальные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

