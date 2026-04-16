В Подмосковье открыли проект «Тренер для подростков»

В Московской области стартовал федеральный проект «Тренер» Молодежки Народного фронта для подростков в трудной жизненной ситуации. На открытии прошел товарищеский матч по волейболу с участием олимпийских чемпионов и призеров Игр, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Проект «Тренер» направлен на поддержку подростков через занятия спортом и личный пример выдающихся атлетов. В Подмосковье наставником стала серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, начальник команды ВК «Заречье-Одинцово» Александра Коруковец. Она будет работать с группой подростков из Одинцово.

«Для меня это большая честь. Буду учить ребят азам волейбола, работать над физической формой каждого ребенка. Важно найти индивидуальный подход и привлечь их к спорту», — рассказала Александра Коруковец.

Перед матчем к участникам обратились почетные гости, в том числе Герой России Иван Жарский, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и генеральный директор ВК «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко.

В товарищеской игре встретились воспитанники проекта и сборная легенд спорта. На площадку вышли Ольга Брусникина, Иван Стретович, Александр Панжинский, Владимир Рыков, Александр Красных и олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев. После матча прошла автограф-сессия.

Программа «Тренер» реализуется более чем в 40 регионах страны по инициативе Молодежки Народного фронта. В марте 2021 года проект поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.