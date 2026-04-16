В Подмосковье за три месяца выявили 200 нарушений выгула животных

Более 200 нарушений правил содержания и выгула домашних животных зафиксировали в Подмосковье за первые три месяца 2026 года, сумма штрафов составила 280 тысяч рублей. Владельцам также вынесли 45 предупреждений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мониторинг проводят государственные ветеринарные инспекторы регионального Минсельхоза. Особое внимание они уделяют местам общественного притяжения. При первичном нарушении владельцам выносят предупреждение, однако при систематических фактах наступает административная ответственность. Согласно КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 1 500 до 3 000 рублей.

Собаки должны находиться на поводке, а при высоте в холке более 25 сантиметров — также в наморднике. Владельцы обязаны убирать за питомцами. Запрещен выгул на территориях образовательных и дошкольных учреждений, а также на детских и спортивных площадках. Не допускается свободный выгул животных без присмотра в общественных местах.

Инспекторы дополнительно проверяют регистрацию собак с помощью сканирования микрочипа, наличие вакцинации и соблюдение карантинных требований. Для прогулок рекомендуется использовать специальные площадки с элементами для тренировок. С 1 апреля в России действует ГОСТ, который устанавливает требования к их обустройству, минимальной площади и количеству в зависимости от численности населения.

В министерстве напомнили, что очевидцы нарушений могут обратиться в полицию, приложив фото- или видеоматериалы с указанием даты, времени и геолокации. После проверки материалы направляют в Минсельхоз Подмосковья для дальнейшего реагирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.