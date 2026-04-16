Мошенники в Подмосковье рассылают фейковые письма от Минцифры

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с рассылкой писем якобы от Минцифры России о «цифровой доверенности». Злоумышленники вынуждают жертв самостоятельно звонить по указанному номеру и требуют деньги, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошенники используют схему «обратного звонка». Они направляют письма с информацией о том, что на имя получателя якобы оформлена цифровая доверенность. В сообщении указывается номер телефона, по которому предлагают срочно связаться для уточнения деталей.

Во время разговора злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и утверждают, что от имени жертвы совершаются противоправные действия. Под предлогом «спасения» от ответственности они требуют перевести деньги или передать персональные данные.

Жителям рекомендуют не перезванивать по незнакомым номерам из сообщений и прерывать подозрительные разговоры. Нельзя сообщать личные данные и принимать решения под давлением. При сомнениях следует самостоятельно найти официальный номер ведомства и уточнить информацию.

В управлении напомнили, что государственные органы не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные таким способом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.