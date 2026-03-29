Глава Жуковского: пожар в многоквартирном доме полностью ликвидирован

Спасатели полностью потушили пожар в многоквартирном доме в Жуковском. Об этом сообщил глава округа Андроник Пак в Telegram-канале .

Возгорание произошло по адресу ул. Фрунзе, д. 12. В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас специалисты осматривают квартиры и подъезды в доме. На месте развернут оперативный штаб. Всего в доме 100 квартир, в которых проживает 157 человек. В ходе ликвидации пожара было эвакуировано 97 жильцов.

Людей, которые временно остались без жилья, разместят в гостиницах «Метеор» и «Andersen», а также в школе-интернат. Сейчас волонтеры раздают воду жителям. В пункте временного размещения, развернутого в школе № 8, можно получить воду и еду.

Глава округа отметил, что каждому жителю будет оказана вся необходимая помощь и содействие. Все службы задействованы и помогают по своим направлениям.

Пожар произошел в многоквартирном доме в Жуковском 29 марта. По словам жителей, изначально огонь вспыхнул на одном из балконов, а затем распространился на кровлю дома.

