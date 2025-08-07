Глава ведущего производителя бронестекол погиб в ДТП с грузовиком под Владимиром

Во Владимирской области произошла автокатастрофа с летальным исходом. Депутат Законодательного собрания и директор компании «Магистраль» Михаил Максюков скончался в ДТП с грузовиком на полосе для встречного движения, сообщает Mash .

Предварительно известно, что смертельная авария произошла после того, как Porsche Максюкова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Глава ведущего производителя бронестекол получил смертельные травмы и скончался на месте.

Авария произошла на трассе Р-132 вблизи деревни Бабино, когда 44-летний мужчина направлялся из Гусь-Хрустального во Владимир. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.

Компания «Магистраль», возглавляемая погибшим, является крупнейшим в России производителем бронированных стекол и принимала участие в значимых проектах, включая «Кортеж», «Тигр», «Тайфун», «Выстрел», «Платформа» и УРАЛ-ВВ.