Глава Северодонецка задержан за членство в банде, убившей 11 человек

СК: глава Северодонецка Моргунов задержан за участие в банде, убившей 11 человек

В ЛНР задержан глава глава администрации Северодонецка Николай Моргунов. Его подозревают в участии в банде, убившей 11 человек, а также в разбоях и похищениях, совершенных группой лиц, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Моргунова задерживали следственные органы при поддержке луганского управления ФСБ. Градоначальнику вменяют совершение преступлений по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде), пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой) и пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

Следствие на основе данных ФСБ и МВД установило, что с 2014 года Моргунов активно участвовал в создании «устойчивой вооруженной группы» и помогал ее членам. Тогда подозреваемый, будучи руководителем администрации горокруга Брянка ЛНР, снабжал участников банды информацией для похищений людей, хищений имущества и вымогательства денег.

Следком в ЛНР расследует уголовные дела об 11 убийствах, совершенных членами банды, а также шести похищениях, четырех разбойных нападениях, двух вымогательствах и хищении на сумму более 6,2 млн рублей.

Следователи добавили, что все жертвы банды были либо «в неприязненных отношениях» с главой Северодонецка, либо относились к нему негативно.

«В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», — заявили в ведомстве.