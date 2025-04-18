Глава райотдела СК по Татарстану владел элитными авто и квартирами на 400 млн

Автопарк, состоящий из элитных машин, и множество квартир на 400 млн рублей обнаружили у главы районного отдела Следственного комитета России по Татарстану Эдуарда Закирова, его жены и мамы. Силовика задержали за получение взятки от одного из предпринимателей в особо крупном размере, сообщает Mash .

Эдуард Закиров был руководителем отделения Следственного комитета по Приволжскому району Казани. К нему за помощью много раз обращался бизнесмен Марат Сахапов. Его тоже задержали по делу о взятке.

Следователи считают, что предприниматель дал государственным служащим на разных должностях денег в размере 32 млн рублей в промежутке с декабря 2020 года по июнь 2021 года.

У Закирова обнаружили три частных дома, две квартиры в долевом строительстве, три парковочных места, Jeep Grand Cherokee, Porsche Cayman, цена которого от 10 до 16 млн рублей.

У безработной мамы и жены Закирова нашли четыре квартиры в Казани, BMW X6, BMW Х7, BMW 730, Mercedes-Benz V-Class, два парковочных места. Суммарная цена имущества, которое принадлежит Закирову, а также его близким, составляет 400 млн рублей.

В марте мужчину отстранили от работы. В отношении него организовали проверку. Все материалы отправили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.