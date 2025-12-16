Глава Одинцовского округа Иванов: во всех школах усилили меры безопасности

После нападения ученика на школьников в Одинцовском округе во всех учебных учреждениях муниципалитета усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия находятся на дежурстве, сообщил глава округа Андрей Иванов.

16 декабря подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после смертельно ранил 11-летнего мальчика ножом.

«Главные слова уже сказал губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев. Мы скорбим вместе с близкими погибшего ребенка. С ними работают психологи. Со своей стороны окажем родственникам мальчика всю необходимую помощь», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что был с самого начала на месте трагедии. Вместе с силовиками сейчас разбирается во всех обстоятельствах нападения. Причины будут тщательно проанализированы, чтобы такого не повторилось.

Сотрудники школы отработали быстро, всех детей эвакуировали. По словам главы округа, раненому охраннику оказывают необходимую медпомощь в Одинцовской областной больнице.

«Отдельно отмечу еще один момент. В чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтвержденная информация. Прошу доверять только официальным сообщениям», — подчеркнул Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал трагедию.

«Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — сказал Воробьев.

