Глава МО «Дачное» может быть причастен к взрыву «гелика» у Смольного в 2003 году

В Петербурге задержали главу МО «Дачное» Сагалаева за причастность к взрыву

В Санкт-Петербурге правоохранители провели задержание главы муниципального округа Дачное в Кировском районе Вадима Сагалаева. Силовики считают, что он, предположительно, организовал взрыв неподалеку от Смольного в 2003 году, сообщает « Фонтанка ».

Расследованием уголовного дела занимается сводная бригада правоохранителей.

Утром 29 декабря силовики организовали обыски в квартире Сагалаева. Это, предположительно, связано с тем, что утром в 2003 году рядом с домом около Смольного под Mercedes-Benz G-класс бизнесмена нашли самодельную взрывчатку.

25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Юрия Васильева. Его обвиняют в покушении на убийство осенью 2003 года. Сагалаева задержали на два дня.

