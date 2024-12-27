Глава МЧС РФ Куренков назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

В разных регионах России возможны подтопления и природные пожары в 2025 году. Об этом РБК рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Подтопления могут произойти в Курганской и Тюменской областях. Это связано с повышенными сбросами с гидроэлектростанций Казахстана.

Также нельзя исключать вероятность подтопления в Мурманской области. Там уровень рек выше стандартных значений на один метр.

Крупные природные пожары могут произойти в марте. Они каждый год случаются в Бурятии, Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях. Такие чрезвычайные происшествия происходят из-за изменений климата, заключил Куренков.