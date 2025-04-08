Глава Чувашии на машине премиум-класса попал в ДТП в Чебоксарах

Автомобиль главы Чувашской Республики Олега Николаева столкнулся с другой легковушкой. Авария произошла на проспекте Горького в Чебоксарах, сообщает Mash .

Николаев находился в своем авто премиального бренда Genesis вместе с супругой. Они сидели на заднем сиденье. За рулем машины был водитель главы Чувашии.

Авто Николаева столкнулось с Mazda. Виновницей аварии стала водитель японской иномарки. Девушка объяснила, что задумалась и проехала на красный. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. В месте аварии образовалась большая пробка.