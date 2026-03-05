Глава бюро RT снял видео последствий израильского удара по Ливану в больнице
Фото - © Telegram-канал RT
Корреспондент телеканала RT Стив Суини, работающий в Ливане, опубликовал видеоматериалы из медицинского учреждения страны. На записи видно раненого ребенка, который с трудом может разговаривать.
Травмы мальчик получил в результате израильской атаки на город Баальбек. Состояние пострадавшего вызывает серьезные опасения у врачей.
«Мои бабушка с дедушкой и семья…» — сказал мальчик едва слышно.
Кроме того, в интернете распространились записи с места другого инцидента неподалеку от Баальбека. На них запечатлены обломки машины, уничтоженной израильским беспилотником на одной из дорог региона.
Ранее северные и центральные районы Израиля подверглись ракетным атакам с ливанской территории. Подобный инцидент произошел впервые с ноября 2024 года, когда между Израилем и шиитским движением «Хезболла» было достигнуто соглашение о прекращении огня.
