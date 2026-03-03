Север и центр Израиля впервые обстреляли с 2024 года

Военная администрация Израиля зафиксировала запуск ракетных снарядов с ливанской территории в направлении северных и центральных районов страны впервые с 2024 года, сообщает РИА Новости .

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), после активации систем оповещения на севере и в центре государства было отмечено несколько ракетных пусков из Ливана.

Системы противоракетной обороны осуществили перехват большинства из них. Один из снарядов, согласно официальному заявлению, упал, не достигнув цели, в незастроенной зоне.

Северные и центральные районы Израиля подверглись ракетным атакам с ливанской территории. Подобный инцидент произошел впервые с ноября 2024 года, когда между Израилем и шиитским движением «Хезболла» было достигнуто соглашение о прекращении огня. После его вступления в силу обстрелы израильской территории с севера прекратились.

