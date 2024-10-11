Гладков: в Шебекине от двух ударов ВСУ пострадали 9 мирных жителей

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за действий киевского режима травмы различной степени тяжести получили девять человек.

Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.

«Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. Еще троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», — написал Гладков в личном Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за ударов ВСУ, предварительно, в трех многоквартирных домах, а также в двух частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Материальный ущерб нанесен 11 легковым автомобилям.

Повреждения получила и линия электропередачи. Аварийные бригады начнут восстановительные работы сразу после того, как сотрудники Минобороны России дадут соответствующее разрешение.