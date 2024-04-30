Гладков: в Белгороде сработала сирена ракетной опасности
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
На территории Белгорода и Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Но вскоре она была отменена, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области рекомендовал всем жителям сохранять спокойствие и не покидать дома.
Важно во время сирены не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области утром во вторник сработала система ПВО, была сбита одна воздушная цель на подлете к городу