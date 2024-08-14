Гладков: украинские БПЛА продолжают наносить удары по Шебекинскому округу

Беспилотники украинской армии продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. На данный момент известно о двух раненых, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Один из дронов атаковал автобус в Шебекино. Водителя с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в больницу. После оказания первой помощи мужчину переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В Новой Таволжанке беспилотник атаковал частный приусадебный участок. Ранения получил мужчин, он смог самостоятельно обратиться в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказывает пострадавшему необходимую помощь.

Еще один БПЛА атаковал частный дом в Шебекино. В здании выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и кровля. Оперативные службы продолжают работу на местах.

Ранее Гладков доложил президенту России Владимиру Путину, что самая тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе. Здесь в 2024 году пострадали от атак ВСУ почти 300 человек, 36 мирных жителей погибло.