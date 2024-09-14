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Гладков сообщил о гибели женщины в Безлюдовке из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины снова обстреливают Белгородскую область России с помощью дронов, в результате одного из прилетов в селе Безлюдовка погибла женщина, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ также снова обстреливают Шебекинский городской округ. В восьми частных домах выбиты окна, повреждены крыши и заборы. На территории одного из участков осколками посекло автомобиль.

Из-за обстрелов ВСУ в поселке Маслова Пристань загорелся гараж. Спасатели вместе с местными жителями и лесопожарным центром работают над ликвидацией горения.

Ранее в Белгородской области объявляли опасность атаки беспилотников. По данным МЧС, прилеты возможны по всей территории региона.