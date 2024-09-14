Опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской области

Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС по региону в Telegram-канале .

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что опасность атаки БПЛА объявлена Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделений группировки войск «Север» продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области.